Montalto Carpasio: acqua non potabile in località Arzene, il sindaco emana l'ordinanza

Acqua non potabile in località Arzene a Carpasio e il sindaco Mariano Bianchi è stato costretto ad emanare una ordinanza che ne vieta l’utilizzo se non prima bollita.

In occasione dei campionamenti di acque destinate al consumo umano, eseguiti il 13 giugno scorso dall’Arpal, i parametri microbiologici non erano conformi.

Il primo cittadino ha quindi ordinato ai residenti della frazione di utilizzare l’acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura, fino a nuova disposizione.