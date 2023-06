Frana all'ingresso di Badalucco: riaperta parzialmente la strada e rocciatori al lavoro

I rocciatori sono al lavoro in questi istanti per il disgaggio del materiale pericolante dopo la frana registrata poco prima delle 12 a Badalucco (LINK). Il paese non è più isolato ed è stato da poco istituito il senso unico alternato. Al momento non è ancora noto quando sarà completamente ripristinata la viabilità sulla provinciale.



La vicenda è stata ricostruita dai Carabinieri di Badalucco. Un piccolo escavatore al lavoro per conto di un privato nei pressi della soprastante chiesa di San Rocco, ha urtato il muretto laterale facendolo franare sulla provinciale sottostante.

Le pietre e la vegetazioni sono caduti da diversi metri d'altezza colpendo un'auto in transito, una Fiat Panda con a bordo un anziano, Pietro B. di Riva Ligure. Il parabrezza della vettura è stato sfondato e il conducente ha riportato alcune ferite per fortuna di lieve entità.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Taggia di rientro da un soccorso a Triora. Ai nostri microfoni ha raccontato: "...Mi è andata bene".