Badalucco: frana parete all'ingresso del paese, ferito uomo in auto "Mi è andata bene..." (Foto e video)

Frana all’ingresso di Badalucco, sulla strada provinciale 548 della Valle Argentina. Dalla parete tra Roi ed il murales all'ingresso del paese, sono cadute alcune rocce e una di queste ha colpito un'auto, una Fiat Panda, con a bordo una persona.



La testimonianza della persona ferita





Il guidatore è un anziano di Riva Ligure, Pietro B. che stava arrivando in paese per la riparazione di una motozappa. Gli mancavano pochi metri all'arrivo ma l'auto è stata colpita. Le rocce hanno sfondato il parabrezza ferendolo ad una spalla. I soccorsi sono stati immediati, in quanto pochi istanti dopo l'accaduto si è fermata una ambulanza della Croce Rossa di Taggia proveniente da Triora e diretta verso l'Ospedale di Sanremo.

Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Badalucco. Al momento la strada della Valle Argentina è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. I pompieri stanno procedendo al distacco del materiale rimasto in bilico e con un piccolo escavatore si sta già lavorando per liberare la carreggiata. Con il traffico bloccato in entrambi i sensi c'è chi sta raggiungendo il paese lasciando l'auto a lato strada e passando dal greto del torrente in secca.



La frana si è staccata a diversi metri d'altezza, da una parte in prossimità di una zona dove sono in corso alcuni lavori di rifacimento della strada, da parte di un privato. Presente in loco anche l'ispettorato del lavoro per verificare le condizioni di sicurezza relative al cantiere soprastante.