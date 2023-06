Sanremo: cane muore d’infarto in piazza Colombo durante i fuochi della Giraglia

Mentre Sanremo era in festa per il via all'edizione 2023 della Giraglia Rolex Cup, la prestigiosa regata partita da porto vecchio come da tradizione, in piazza Colombo si è consumato un dramma per la padrona della piccola e anziana Pinscher 'Luna'. I botti dei fuochi artificiali sono stati fatali per il suo piccolo cuore.

I fatti

A pochi minuti dall’inizio dello spettacolo pirotecnico per il via della Giraglia il Pinscher (anziana e con qualche problema di salute) ha iniziato a manifestare i sintomi di un infarto con spasmi provocati dalla paura. La padrona del cane, visibilmente spaventata, ha subito chiesto l’intervento dell’ambulanza veterinaria Emergenza Val Nervia. L'associazione presieduta da Igor Cassini è prontamente intervenuta sul posto ma, purtroppo, 'Luna' è morta durante il trasporto alla clinica veterinaria.

Le conseguenze dei fuochi artificiali sugli animali

Ormai è cosa nota: i fuochi artificiali possono avere conseguenze potenzialmente drammatiche per gli animali sia domestici che selvatici. I cani, già sensibili ai temporali, sono profondamente spaventati dai botti delle esplosioni, mentre gli uccelli rischiano di essere disorientati sia dal rumore che dalle luci. Circostanze evidentemente pericolose e che, qualche giorno fa, hanno portato alla tragica morte di 'Luna'.

Il precedente e i fuochi 'silenziosi'

Nel 2016 Sanremo si era già interrogata in merito all'opportunità degli spettacoli pirotecnici a porto vecchio. Quell'anno le associazioni animaliste raccolsero circa 600 firme per chiedere all'amministrazione di optare per i fuochi d'artificio 'silenziosi'. Così come successo durante la settimana del Festival di Sanremo con lo spettacolo pirotecnico musicale. Idea che potrebbe essere replicata anche a Ferragosto.