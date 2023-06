Sanremo: l'Assessore Sara Tonegutti ha consegnato oggi la bandiera blu a tutti gli stabilimenti balneari (Foto)

Il percorso compiuto in questi anni dall’amministrazione comunale sul piano degli interventi di riqualificazione ambientale e di tutela del territorio e del mare ha permesso infatti a Sanremo di candidarsi e ottenere l’ambito riconoscimento.

"Sono molto felice per la nosta città e per gli operatori balneari - ha commentato l'assessore Tonegutti - come Amministrazione comunale abbiamo fatto un lavoro importante con l’ausilio degli uffici comunali, e questo risultato ambientale è un nuovo impulso turistico alle soglie della stagione estiva".