Ventimiglia: incidente in galleria sulla A10 tra il confine di Stato e la barriera, 7 feriti

Incidente stradale, questa sera all’interno della galleria ‘Belvedere’ sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra il confine di Stato e la barriera della città di confine, in una zona dove è attiva una deviazione di carreggiata.

Per cause ancora in via d’accertamento alcuni mezzi sono entrati in collisione, provocando ben 7 feriti dei quali 5 soccorsi in codice verde e 2 in giallo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, 4 ambulanze, i tecnici della A10 e la Polizia Stradale.

Il traffico ha ovviamente subito pesanti rallentamenti.