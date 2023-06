Cagnolona partorisce 6 cuccioli nel parcheggio della stazione: la preoccupazione di alcuni sanremesi (Foto)

Una nostra lettrice ci ha scritto a nome di molti sanremesi, perché veramente preoccupati per una situazione riscontrata nella zona sotto il posteggio della stazione ferroviaria:

“C'è un cane femmina – ci scrive - che ha partorito 6 cuccioli. Pur sollecitando con mail (senza risposte) e telefonate agli organi competenti inerenti animali d'affezione (Asl), la cagnetta è ancora lì ma noi pensiamo che abbia bisogno di un posto congruo dove svezzare i suoi piccoli. Siamo andati a trovarli i cuccioli e il senzatetto ci ha confermato che la veterinaria dell’Asl ha detto che la mamma è i cuccioli sono in ottima salute. Ci domandiamo cosa debba succedere per far si che si prendano provvedimenti concreti per questa nuova famiglia”.