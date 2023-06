Sanremo: via De Benedetti sta cambiando volto e, secondo una lettrice, non in meglio

“Buongiorno, sono stata a Sanremo dopo diversi mesi di assenza e passando in via De Benedetti e in via Carli ho notato un reale decadimento nella qualità dell'offerta commerciale.



Si tratta di due vie connesse al mercato ortofrutticolo e intensamente battute per il mercato bisettimanale. Ho notato che attività pluridecennali hanno chiuso e i negozi sono stati letteralmente smantellati e trasformati in ‘grotte’ (non saprei come altro descriverle) al cui interno nascono improbabili commestibili/ortofrutta che invadono spazi esterni comuni senza alcun controllo. Sono gestiti da asiatici (Bangladesh, India e limitrofi) che si espandono in ogni luogo messo a disposizione da affittuari non so quanto consapevoli di svalutare la loro e le circostanti proprietà. Sembra di attraversare un suk più che delle vie storiche di Sanremo a due passi dalla decantata Via Matteotti.



E se non sono market sono tutto un fiorire di calamite occhiali di plastica e ogni sorta di oggetti esposti in ogni spazio possibile a scapito dei commercianti vicini. Penso che le lamentele non siano mancate in comune o presso i vigili ma vedo la cosa di molto peggiorata dopo il covid e le successive chiusure. Possibile che sia questa l'immagine e la destinazione della Sanremo del futuro? E quali commercianti italiani vorrebbero aprire le loro attività li in mezzo? Aspettiamo che si prendano tutto il centro? Quando ero bambina era un piacere vedere le vetrine illuminate, ben tenute, pulite e piene di cose carine, gli artigiani al lavoro. Ora ci sono dei tizi sulle loro seggioline per la strada in mezzo alle calamite e quando va bene alle giraffe di legno. Almeno ti vendono le bibite fresche così ti risparmi il bar i cui confini peraltro sono molto controllati. Questo è il turismo che vogliamo. Mi auguro almeno che paghino le tasse come richiesto a noi cittadini.

Cristina”.