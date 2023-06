Sanremo: caso antenne a Coldirodi, dall'incontro tra comitato e amministrazione emerge una possibile soluzione

“ Dopo l’incontro avuto a Coldirodi qualche settimana fa con alcuni residenti – dichiara il sindaco Alberto Biancheri - ho capito esserci la necessità di un confronto più approfondito tra le parti , anche per fare chiarezza su alcuni concetti non veritieri in relazione a cosa si potesse o non si potesse effettivamente fare. Per dissipare dubbi e valutare a fondo le reali possibilità consentite dalle normative, ho voluto organizzare questo incontro con dirigente, uffici, consulente tecnico e comitato, tutti insieme. Anche perché sulla situazione di Coldirodi ci sono margini di intervento all’interno del regolamento che abbiamo approvato ”.

Sono questi gli elementi generali che definiscono il quadro delle normative vigenti da cui discendono le autorizzazioni comunali, pur in considerazione del fatto che le osservazioni al regolamento sono ancora in atto.

In altre parole, anche se il regolamento fosse stato approvato anni prima, le ultime antenne si sarebbero potute collocare perché soddisfacevano le normative in vigore, come hanno ricordato stamattina anche il dirigente comunale Miceli e il consulente tecnico l’ing. Giordano.

Tuttavia, per quanto concerne il caso specifico di Coldirodi, il nuovo regolamento approvato offre spazi di manovra al fine di conformare alle nuove disposizioni adottate la situazione venutasi a creare con la vicinanza di due impianti.



L’art. 12 del regolamento comunale prevede infatti tra le azioni di risanamento quella di coubicare due o più impianti a breve distanza tra loro.

Per questo motivo nella giornata di ieri l’ufficio territorio ha avviato il procedimento volto ad imporre la coubicazione delle installazioni presenti a Coldirodi nei pressi del cimitero, con il coinvolgimento di tutti gli operatori presenti.