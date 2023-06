Bordighera celebra Sant'Antonio da Padova con santa messa e processione (Foto e video)

Bordighera, ieri sera, ha celebrato Sant’Antonio da Padova, patrono della provincia francescana Nord Italia, con la santa messa, presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, e la processione, animata dalla Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera.

Al mattino, invece, si sono svolte la santa messa, la benedizione e la distribuzione del tradizionale pane di Sant’Antonio. Nel pomeriggio vi sono stati il Pozzo di Sant’Antonio, la benedizione e l'affidamento dei bambini a Sant’Antonio, a causa del maltempo, invece, è saltato l'intrattenimento musicale nel cortile davanti al santuario. Alla sera, infine, presso il santuario di Sant’Antonio è stata celebrata la santa messa e poi, nonostante la pioggia, una folla di persone, munite di ombrelli, ha preso parte alla processione che ha attraversato alcune vie della città: via Roseto, via Lagazzi, via Villafranca, via Girolamo Rossi, via Giovanni Falcone Paolo Borsellino e scorte e via Roseto. Per l’occasione, oltre alla comunità, erano presenti anche il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà, l'assessore Walter Sorriento, i consiglieri comunali Barbara Bonavia, Laura Pastore, Fulvio Debenedetti e Sara Piantoni, autorità civili e militari, le parrocchie della città delle palme, la Confraternita di San Carlo di Vallebona e la Confraternita di San Bartolomeo degli Armeni di Bordighera.

Per consentire lo svolgimento del corteo in totale sicurezza la polizia locale ha sospeso la circolazione veicolare al momento del passaggio della processione.