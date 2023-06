Bordighera: fino a gennaio prossimo divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche da asporto

Divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto fino al prossimo gennaio a Bordighera. Lo ha deciso il Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, con una ordinanza specifica che intende preservare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana visto che il consumo di bevande alcoliche è in significativo aumento soprattutto tra gli adolescenti.

Da tempo, infatti, sono molte le attività commerciali del settore alimentare e misto che, senza alcun tipo di limite vendono anche bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori giovanili, in particolare nelle ore serali e notturne.

Un fenomeno che va ad alimentare fenomeni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica oltre all’abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati

L’ordinanza riguarda gli esercizi di vicinato o misti, media e grande struttura, laboratori artigianali o anche attraverso distributori automatici, dalle 22 alle 7 fino all’8 gennaio nelle zone di: piazza Eroi della Libertà, via Roma, corso Italia, all’interno e davanti al Palazzo del Parco (via Vittorio Emanuele fra via Roma e via Sant’Antonio), nell’area del Porto, nell’area della Pineta (zona Marabuto), la Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, via Libertà, presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant’Ampelio e zone limitrofe e tutto il Lungomare.

Sarà vietato anche detenere, in qualunque contenitore, e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione della somministrazione all’interno dei pubblici esercizi autorizzati, rispettando i limiti normativi imposti. La multa è fissata in 100 euro.