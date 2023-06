Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana domani, il 14 giugno, alle 8 circa, si recherà presso il Centro raccolta di Imperia, in via Don Abbo (grattacielo Doria - V piano), per effettuare una donazione di sangue, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Lo annuncia il presidente provinciale e regionale della Fidas Claudio Petrucci.