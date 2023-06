Bordighera: eletto il nuovo consiglio direttivo dello Yacht Club, presidente Francesco Bascianelli

E’ stato formato la settimana scorsa, il nuovo Consiglio Direttivo dello Yacht Club Sant’Ampelio di Bordighera che resterà in carica fino al 2024.

E’ così composto: Francesco Bascianelli (Presidente), Giacomo Carassale (Vice presidente), Svetlana Koulikova (Segretaria); Luciano Tesorini, Marco Cianciaruso, Elisabetta De Villa Palù e Michele Geraci saranno consiglieri del direttivo.

La nuova squadra si occupa principalmente di vela confermando il programma in corso con la regata in notturna della Gallinara, a settembre la ‘Coppa d’autunno’ alla quale verrà abbinata la categoria dei velisti non vedenti. Continua la collaborazione con l’associazione Centro Sub Riviera dei Fiori ed inserisce in programma delle iniziative culturali legate al tema del mare, come la conferenza sul triangolo delle balene ed altre novità.