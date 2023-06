Sanremo: incontro tra campioni del volley oggi in centro, Simone Parodi e Rebecca Scialanca (Foto)

Incontro tra campioni del volley, questa mattina in pieno centro a Sanremo. Il primo, Simone Parodi, è campione affermato e grande talento ponentino che ha giocato sui parquet più importanti, sia in Italia che all’estero oltre che in nazionale.

Il secondo è una futura stella della pallavolo nazionale, Rebecca Scialanca, fresca di convocazione nella nazionale under 19. L’incontro è stato organizzato dal consigliere comunale di Sanremo, Luca Lombardi, per due ragazzi della nostra riviera, che hanno fatto e stanno facendo la storia del volley provinciale.