Imperia e la Riviera dei Fiori raccontati da Linea Verde (foto)

Imperia e la Riviera dei Fiori raccontati da Linea Verde. Una puntata davvero speciale quella che è andata in onda sulla Rai. Una grande vetrina promozionale per il territorio e soprattutto per Imperia pronta a festeggiare i 100 anni dalla nascita della città. I conduttori si sono spostati anche a levante con Cervo, con l’asinella Margherita, e a ponente visitando l’altrettanto caratteristico paese di Seborga con il suo Principato e la sua Principessa, fino ad apprezzare le coltivazioni di olive taggiasche, ma anche quelle di lavanda. Sono state messe in evidenza le bellezze dei borghi e i molti aspetti virtuosi. Non è mancata l'imperdibile ricetta "life" di Federica De Denaro e il giro del gusto. La puntata è stata condotta da Daniela Ferolla e Marcello Masi per il programma di Marcello Masi, Alessandra Curia, FCarmine Gazzanni, Silvia Liberato, Valeria Marrano, Andrea Pasquini, Isabella Perugini, Sabrina Zappetta. Il produttore esecutivo è Ivano Servi e la regia di Andrea Pasquini.