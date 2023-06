Ventimiglia: scontro moto-scooter in corso Genova, 15enne portato in ospedale in gravi condizioni (Foto)

Scontro frontale tra una moto ed uno scooter, questa mattina in corso Genova a Ventimiglia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto due feriti, uno dei quali in modo grave anche se non in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde Intemelia e Azzurra di Vallecrosia. La Polizia Locale ha rilevato l’incidente. Ad avere la peggio un giovane di 15 anni, trasportato in ospedale in codice rosso di massima gravità.

Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è stato parzialmente fermato, creando lunghissime code in entrambi i sensi di marcia.