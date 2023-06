Sanremo: strada ostaggio di discariche e buche, residenti sul piede di guerra "Così non si può andare avanti"

A Sanremo gli abitanti di strada Bonmoschetto sono disperati per il pessimo stato dell'asfalto e per le discariche abusive a cielo aperto. "Il Comune deve intervenire", questo il messaggio dei residenti.

Da circa un mese, la situazione si è aggravata. "Abbiamo sempre avuto il problema degli abbandoni di spazzatura però così non è più sostenibile" - ci raccontano, mostrandoci copertoni, una lavatrice, attrezzi da palestra e una discarica fatta di pietrisco e altri materiali edili, senza contare le bottiglie o i sacchetti anonimi abbandonati da inizio via dove ci sono i cassonetti. Qui la gente viene e scarica quello che vuole perchè tanto sa che rimarrà impunita. "Siamo una piccola strada tra le campagne con poca illuminazione. Eppure oltre a segnalare, avevamo proposto anche la possibilità di donare, quindi a nostre spese, le telecamere che potrebbero fare quantomeno da deterrente" - aggiungono.

La spazzatura contribuisce al degrado generale e attira con una certa frequenza gabbiani, cinghiali e altri animali. A questo problema si aggiunge quello della sicurezza legato alle condizioni dell'asfalto. "Abbiamo più volte segnalato al Comune le buche della strada. In particolare, c'è un avvallamento di circa 20 giorni fa, spuntato improvvisamente: è pericoloso ma soprattutto sotto si vede che è vuoto. Noi per il momento ci abbiamo messo due sassi, perchè in motorino rischi di farti del male e in auto di danneggiarla. Ad oggi non abbiamo ricevuto alcun contatto o risposta dal Comune. I problemi ci sono e sono urgenti, li segnaliamo e nessuno ci dice qualcosa, siamo cittadini come tutti gli altri, l'ente intervenga e ci aiuti" - concludono.