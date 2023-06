Sanremo riceve la Bandiera Blu 2023: “Premio per la gestione del territorio” (video)

Sanremo festeggia le sue Bandiere Blu, ennesimo riconoscimento per la qualità del mare. Poco contano i divieti di balneazione provocati dai guasti al sistema fognario, la Città dei Fiori può ancora farsi vanto dei vessilli che certificano il rispetto dei canoni necessari per ottenere il riconoscimento della Fee. Un riconoscimento non solo per la qualità delle acque, ma per la complessiva gestione del territorio nel rispetto dei canoni dettati dalla fondazione.

Questa sera, nella sede della Canottieri, l’amministrazione comunale ha ricevuto le bandiere che nei prossimi giorni andranno a sventolare sulle spiagge. Ad accoglierle dalle mani del presidente nazionale FEE Italia Claudio Mazza sono stati gli assessori Sara Tonegutti e Giuseppe Faraldi.

In totale a Sanremo sono cinque le aree di balneazione premiate, una in più rispetto all’anno scorso grazie all’ingresso di Porto Sole.

Le interviste