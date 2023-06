La scuola primaria di San Biagio della Cima porta in scena lo spettacolo “I custodi della Terra” (Foto)

La scuola primaria di San Biagio della Cima, ieri sera, ha messo in scena lo spettacolo “I custodi della Terra” a conclusione del progetto “Eco Voce” di educazione ambientale e civica che è stato sviluppato durante il corso dell’anno scolastico.

"Il primo appuntamento del progetto si è svolto il 21 novembre 2022, giornata nazionale degli alberi. In quella occasione i bambini della primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia hanno presentato ricerche, canti e poesie sulle piante e piantumato alcuni alberi donati dalla Guardia Forestale, che ha partecipato attivamente al progetto" - ricordano le insegnanti della scuola primaria di San Biagio della Cima.

"Durante l’anno si sono svolte attività per sensibilizzare i bambini a sentirsi parte attiva di un processo di cambiamento che li coinvolge in prima persona e li rende testimoni e 'portavoce' del messaggio ecologico. Nel mese di febbraio una settimana è stata dedicata ad approfondire l’importanza della biodiversità dell’ambiente e del mare coinvolgendo tutte le materie, in particolare quelle scientifiche. Sono stati poi realizzati vari oggetti con materiali di recupero per sensibilizzare i bambini a riutilizzare ciò che in genere viene buttato via" - fanno sapere le insegnanti - "Per approfondire lo studio del ciclo vitale delle farfalle sono state acquistate quattro scatole “Butterfly Kit” che ci hanno permesso di osservare dal vivo gli stadi vitali: bruco, crisalide e farfalla. E’ stato molto emozionante liberare le farfalle insieme ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia in una giornata dedicata alla continuità".

"In primavera, dopo una bellissima ed interessante escursione nei boschi di Perinaldo, si è deciso di preparare la rappresentazione teatrale sulle creature del 'Piccolo Popolo' che fanno parte del mondo immaginario del Nord Europa. Abbiamo scelto di approfondire questi personaggi per il loro amore per la natura, in particolare per il bosco. Ogni classe ha scelto un gruppo di questa immensa 'tribù' e, quindi, abbiamo fate, elfi, gnomi, folletti e troll che si sono divertiti ad inventare i dialoghi e le scenografie" - dicono le insegnanti - "Lo scopo ultimo è proprio quello della responsabilità che ognuno deve sentire per un vero cambiamento ecologico, fatto non di parole, ma di gesti concreti per diventare i 'custodi della Terra'".