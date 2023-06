Asl 1 Imperiese sempre alla ricerca di personale: pubblicati avvisi e concorsi dall'azienda sanitaria

Serie di avvisi per la manifestazione di interesse e di concorsi per assunzioni nella pianta organica dell’Asl 1 Imperiese

Tra questi l’assunzione a tempo determinato per 4 tecnici sanitari di radiologia da assegnare di Bordighera: l’avviso per un incarico quinquennale da dirigente medico nella struttura di Neurologia: il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato per 6 dirigenti medici; l’avviso per l’assunzione a tempo determinato di 4 persone nell’ambito della riabilitazione.

Previsto anche il concorso per la copertura, a tempo indeterminato, di 8 posti di collaboratore professionale sanitario in Ostetricia e l’assunzione a tempo determinato di 3 fisioterapisti da assegnare all’ospedale di Bordighera.