Imperia: a Oneglia torna la gara di pesca dei 'Pierini', una festa per i più piccoli

Domenica torna la gara di pesca dei 'Pierini' a Oneglia, una grande festa dedicata ai più piccini.

La gara è riservata ai bambini e bambine fino a 12/13 anni. L'iscrizione è gratuita e per chi non ha l'attrezzatura di pesca potrà usufruire di quella fornita dall'organizzazione. Durante la gara verrà distribuita la merenda. Il pesce pescato verrà mantenuto vivo e liberato.

Premi per tutti i partecipanti.

Il programma: dalle 8 alle 8.30 ritrovo presso la sede Asno alla radice del molo lungo di Oneglia, per le iscrizioni; ore 8.30 inizio gara; ore 10 distribuzione della merenda; ore 11 fine gara; ore 11.15 pesatura; ore 11.45 premiazioni.

Per informazioni: 391 1655510 - 0183 960757