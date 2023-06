Imperia: sabato e domenica un incontro formativo su 'Violenza sul lavoro? No! grazie'

Sabato e domenica, dalle 15 alle 19, si svolge allo spazio aggregativo 'Il Puerto' di viale Matteotti ad Imperia, una iniziativa di formazione in collaborazione tra l’Associazione No Mobbing di Imperia e il Csv Polis dal titolo 'Violenza sul lavoro? No! grazie'.

I docenti saranno gli avvocati Micali e Ziella, il Consulente del Lavoro Rubino con la partecipazione della Dott.ssa Gentile, psicologa e psicoterapeuta. Oltre alla partecipazione in presenza sarà possibile collegarsi da remoto (il link sarà fornito al momento dell’iscrizione) con posti limitati.

La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione obbligatoria al nr. 3889987416, oppure tramite e-mail all’indirizzo: nomobbingassoc@libero.it.