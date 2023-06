Cristian Prebibaj da Imperia alla ribalta nazionale di 'Viva Rai 2': conferma di un ballerino poliedrico

Vent’anni o poco più e la danza da sempre. L’imperiese Cristian Prebibaj è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Appassionato, vivace, congiunzione di forza ed eleganza. Balla, da sempre, si può dire, con quella sua naturale predisposizione che si traduce nella naturalezza del gesto.

La sua vicenda è particolare, l’arte ce l’ha nel sangue, trasmessa dalla madre, Mira Bakanaci, atleta di ginnastica ritmica, di origine albanese. Mira ad Imperia è una autorità, perché direttrice tecnica dell’associazione sportiva ‘Il Cerchio d’Oro’, ovviamente impegnato nella ginnastica ritmica. Si sa, ormai la ginnastica ritmica è un marchio molto italiano e anche il capoluogo dell’estrema provincia italiana ne fa parte. Cristian vive fin da piccolo tra musica ed espressione, a soli 12 anni fa il primo grande salto nella scuola di ballo della Scala di Milano, dove rimane per anni, passando poi per Cannes e per Genova, in quest’ultimo caso rimanendo vicino a casa quando la pandemia sembra spegnere il mondo della danza.

Cristian non si spegne, ma rilancia, perché le sue qualità di ballerino sono indiscutibili, ma diventa anche un personaggio, di quelli che si avviano esserlo con la ‘P’ maiuscola. In questo momento è uno dei due ballerini di punta della popolarissima trasmissione di Fiorello ‘Viva Rai 2’. Si sa, Fiorello ci vede molto bene quando promuove la sua squadra. Di squadra poi si parla perché Cristian non ha dimenticato il suo primissimo amore per il calcio. Qualcuno se ne è ricordato e così lo abbiamo visto nella ‘Nazionale Azzurri’ il 6 maggio allo stadio di Arzignano (Vicenza), una compagine nata a scopo benefico che annovera personaggi dello spettacolo e campioni del passato più o meno recente.

Un impegno a favore di Weaut, una realtà nuova che si occupa della salvaguardia dei bimbi e ragazzi autistici dai 6 ai 16 anni di età. L’impegno di tanti a favore di una realtà diffusa nel paese Italia è la risposta più chiara per chi vede nella diversità una ricchezza e non un impedimento. Cristian lo sa, perché ha lottato per affermarsi e non molla mai. Il suo contributo ad una buona causa ne testimonia il grande cuore.