Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 GIUGNO



SANREMO



9.00. ‘Io Cammino con Te’: passeggiata con i nostri amici a 4 zampe con ricavato devoluto al Rifugio Enpa di Sanemo. Evento a cura del lions Sanremo Matutia. Ritrovo in piazza Colombo, info 338 4132527



10.00-20.00. ‘Il Tour della Salute a Sanremo’ promosso da ASC Attività Sportive Confederate con screening gratuiti, attività motorie e momenti aggregativi (h 10/13-16/20). Pian di Nave (più info)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (ingresso gratuito). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



16.00. ‘Note di Palazzo’: concerto di fine anno scolastico degli alunni dello Studio Sanremo Musica 2000 diretto dalla prof. Erica Martini. Palazzo Roverizio, via Palazzo 20, ingresso gratuito



13.00. ‘Pic Nic’: primo appuntamento stagionale che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio. Boca Beach, corso Marconi 99, info 324 8047852 (più info)



14.45. Arrivo al Palafiori di Corso Garibaldi della 52esima Granfondo Milano – Sanremo non competitiva che ripropone lo stesso percorso dei grandi campioni della Classica di Primavera (più info)

16.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, info 0184 507070



17.00. Per la rassegna ‘Libri al Forte – BiblioTecla’, presentazione libro ‘Le 7 note dell'Anima’ di Dany Paolini. Interviene l'architetto Elio Marchese che presenta e legge alcuni estratti del volume edito da Albatros. Forte di Santa Tecla

19.00-24.00. Audizioni di selezione per poter partecipare a ‘Il Cantagiro’con possibilità di partecipare anche con un brano edito/cover. Risto-Pub Mamely di via Gioberti 37, indispensabile la prenotazione allo 0184 610641 (ogni prima domenica del mese)

IMPERIA



11.30-19.00. Ultimo giorno della 22ª edizione della Fiera del libro a Imperia dal tema ‘Il Tempo inventato’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Stefano Zecchi, Lorenzo Beccati, Antonio Caprarica, Mario Giordano, Enrico Vanzina. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio (il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

16.00. ‘Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre’ (11a edizione): festa dell’affido familiare, manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie con percorso Giallo e percorso Verde (a cura dell’Associazione Progetto Famiglia). Ritrovo al santuario di Montegrazie, info 339 7379449 (per saperne di più cliccare questo link)



21.00. ‘Molière in pillole!’: spettacolo di fine corso del laboratorio di Teatro Lo Spazio Vuoto con protagonisti due gruppi dei ragazzi delle Medie e dei primi due anni delle Superiori. Lo Spazio Vuoto, in Via Bonfante 37 - Galleria degli Orti

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi con ingresso gratuito



9.30-14.30. In occasione della Festa della Repubblica apertura dell’Area Archeologica di Nervia con ingresso gratuito



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



15.30. Esibizione degli allievi dei corsi di canto e pianoforte dell'AD Vocal Studio di Ventimiglia del Maestro Dario Amoroso con repertorio che spazia da Bach a Lucio Dalla, da Morricone a Puccini. Sala polivalente del chiostro della parrocchia di Sant'Agostino, ingresso libero



18.00. ‘La Figlia di Carmine’: spettacolo a cura della Caritas Intemelia e Scuola MusiCarte di Camporosso messo in scena dai ragazzi del Teatro Abusivo con la musica del ìTrio Scampato +1’. Teatro romano di Albintimilium, all’interno dell’area archeologica di Nervia, Corso Genova 134

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.30. ‘Da Colla Scarassan al Monte Lega’: escursione all’Alta Via dei Monti Liguri accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.30 davanti al ristorante di Gola di Gouta, info 327 0824866 (più info)

10.30-21.00. ‘Ciaraffi in Fiore’: Artisti nei carugi + Concorso di decorazione floreale + Atelier di fotografia + Atelier di pittura + premiazione concorsi + Piazze a carugi della città alta, anche domani



11.00 & 17.00. Due visite guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso speciale 5 euro a persona in occasione della manifestazione nazionale 'Appuntamento in Giardino'). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio



OSPEDALETTI

10.00. ‘Passeggiando Assaporando’ (17ª edizione): passeggiata enogastronomica e floricola alla scoperta del territorio e delle tipicità. Mercatino agroalimentare e dell'artigianato con animazioni e intrattenimento musicale (mappa). Centro paese e collina (il programma nella locandina)

16.30. Ottava edizione del Saggio di fine anno degli allievi della Accademia Musicale CPM Edu organizzato dal direttore Roberto Blasi e dai docenti Eleonora Amerio, Veronica Ioppolo, Tony Mercurio ed Enzo Rotondaro. Partecipa la presidente dell’Unicef della provincia di Imperia Colomba Tirari. Presenta Sara Dammicco. Auditorium Comunale

TAGGIA

15.00. ‘Levà canta’ (6ª edizione): bancarelle creative + laboratori artistici + attività sportive con varie associazioni + momento cultura con: Antea Edizioni + dalle 18, musica cin l'esibizione del coro ‘Mille voci, una voce’ + dalle 20 musica dal vivo con la ‘Unoband’ (ricavato devoluto alla casa ‘Miracolo della vita’ di Taggia). Parcheggio lentisco, zona Levà

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (ogni prima domenica del mese)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-18.00. Fattorie di Gusto: weekend dedicato allo shopping con stand di artigianato di qualità unitamente ad alcune delle aziende aderenti al brand Confesercenti ‘Fattorie di Gusto’ con tour degustativi + prova gratuita di vela per i giovani di tutte le età (a partire dai 6 anni) a cura del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare, info 388 798 2531). Piazza Torre Santa Maria

CERVO

10.00-20.00. Per il progetto Pittori famosi, mostra con i lavori degli alunni del Liceo Artistico di Imperia dedicati all’artista a Romano Campagnoli. Castello dei Clavesana, Museo Etnografico di Cervo, fino al 9 giugno (h 10/13-16/20)

ENTROTERRA

BAJARDO

8.30. Raduno degli Alpini con la partecipazione della ‘Fanfara Col di Nava’

CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

CHIUSAVECCHIA



9.00-21.00. Expo Valli impero & Maro (ultimo giorno della 1ª edizione): evento dedicato alla scoperta del territorio con Stand Gastronomici, Laboratori, Eventi, Escursioni, Convegni, Degustazioni. Dimostrazioni. Luoghi vari (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



PERINALDO



8.30. Giro di Perinaldo: Trail Running competitivo di 15 Km e non competitivo di 5 Km. Partenza alle 9.30 presso la Sede degli Alpini (più info)



PIGNA



9.30. ‘Da Colla Scarassan al Monte Lega’: escursione all’Alta Via dei Monti Liguri accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.30 davanti al ristorante di Gola di Gouta, info 327 0824866 (più info)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON

9.00-19.00. 12ª edizione del Salone dell’Auto a cura Segui le notizie del Rotary Club. Stade Rondelli, Promenade de la Mer 18, anche domani (più info)



MONACO



8.00-18.00. ‘Il Mercatino della Rocca’ con una trentina di espositori a cura dell’Associazione di Quartiere Le Rocher. Allée Saint Jean-Paul II, Monaco-Ville, ingresso libero e gratuito

9.00. ‘Upaint’, Festival Street Art con la partecipazione di artisti di strada di fama mondiale con possibilità di cimentarsi con le bombolette spray grazie al ritorno del muro di espressione gratuito. Esplanade du Larvotto, fino al 7 giugno (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.00. ‘Carmina Burana’: Concerto sinfonico con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Charles Richard-Hamelin (pianoforte), Mari Eriksmoen (soprano), Matthias Rexroth (controtenore), Adrian Eröd (baritono), CBSO Chorus (Simon Halsey, direttore di coro). In programma: Strauss e Orff.. Grimaldi Forum Monaco (più info)

