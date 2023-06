Bordighera: rilancio del 'Saint Charles' e gestione dei privati, riunione con il personale sanitario

Sta prendendo forma sempre di più la road map di Asl1 e Gvm per l'avvio della gestione privata dell'ospedale 'Saint Charles' di Bordighera.

Questa mattina è stato messo un ulteriore tassello atto al rilancio del nosocomio della città delle palme, infatti si è tenuta una riunione con il personale medico e infermieristico per definire e organizzare l'attività relativa all'apertura del reparto di medicina, prevista entro il mese.



“Prosegue l’impegno delle professionalità coinvolte - spiega il DG di Asl1 Luca Filippo Maria Stucchi - nella prosecuzione del progetto atto a far divenire l’ospedale 'Saint Charles' di Bordighera un importante polo sanitario per gli utenti dell’estremo Ponente ligure e non solo, con un grande lavoro di squadra e sinergico”.