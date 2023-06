Fiera del Libro di Imperia: il Critico Mascherato, Valerio Massimo Visintin venerdì 2 giugno all’Oasi del Gusto.

Valerio Massimo Visintin, grande firma del Corriere della Sera, sabato 2 sarà presente alla Fiera del Libro di Imperia. Il più temuto critico gastronomico italiano, oltre che acuto e brillante, presenterà il suo ultimo libro "Dietro le stelle" scritto in assoluta libertà e mettendo sotto la lente le stelle (Michelin). A condurre l'evento sarà il giornalista e direttore di Traveleat Claudio Porchia. Al pubblico si presenterà sempre in maschera nera (stile "Darkman") perché la sua identità è rigorosamente nascosta.

Nei tre giorni della manifestazione saranno proposti incontri con importanti autori come Luciano Bertello, Barbara Sgarzi, Eleonora Cozzella, Roberta Schira, Chiara parente e Raffaella Fenoglio. Tutti gli incontri saranno condotti dal giornalista Claudio Porchia, con gustose appendici a tavola in collaborazione con la Gastronomia Elena.

Ecco il ricco programma dell’Oasi del Gusto, inserito nella Fiera del Libro di imperia, che si svolgerà in via XX Settembre e che sabato prevede due ospiti straordinari come Eleonora Cozzella e Antonio Padellaro, che tornano ancora una volta a Imperia.

Claudio Porchia e Eleonora Cozzella alla Fiera del Libro edizione 2017

Programma OASI DEL GUSTO 2023 a cura di Claudio Porchia

VENERDì 2 GIUGNO

ore 14,30 Attività ludica digitale a cura di Fab Lab Imperia APS

ore 16,15 Graziella Luttati, “La triaca di Agnés” - Ezio Marinoni “Il libro e l’affresco di Elva” Ed. Mille

ore 17,00 Luciano Bertello “Piccola storia dei tajarin. Viaggio affettuoso di un piatto povero diventato ricco”

Ed. Slow Food

ore 18,00 Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle. Il lato oscuro della ristorazione italiana” Ed. Mondadori

ore 18,45 Barbara Sgarzi ”Vino, donne e leader ship” – A seguire degustazione di vini del Ponente Ligure a cura della FISAR delegazione di Imperia e Savona - incontro a cura del Rotaract- Imperia

SABATO 3 GIUGNO

ore 10,45 La scuola parentale “Germogli di sole” di Vasia (IM) presenta “Germogli di storie” raccolta di racconti curata dagli allievi.

ore 11,30 Paola Forneris “La presenza britannica a Sanremo”

ore 12,45 Francesca Ferrando, Fausto Fioriti a Andrea Zappia “Gli stranieri della Repubblica. Controllo, gestione e convivenza a Genova in età moderna”, Ed. Fusta. Dialoga con gli autori A. Carassale

ore 15,30 Cristina Bertolino “La scelta di Zoe” Dolce presentazione - Ed. Antea

ore 16,15: Silvio Canavese “I LIGURI” Ed. Keltia Ligures gruppo di popoli di ceppo diverso che si stanziò a partire dalla penisola iberica.

ore 17,00 Ristoranti della Tavolozza: presentazione della Guida 2023

ore 17,30 Eleonora Cozzella La carbonara perfetta. Origini ed evoluzione di un piatto di culto - E d Cinquesensi

ore 18,30 Antonio Padellaro “Confessioni di un ex elettore” Ed. Paper FIRST presenta Giulio Geluardi. A seguire degustazione prodotti di eccellenza artigiana a cura di Cna Imperia

DOMENICA 4 GIUGNO

ore 11,00 Veronica Testa “E mi - Storie di un paese che resiste. Glori, Valle Argentina” Ed. Antea

ore 11,45 Fausto Badano Littardi, Maria Alessandra Ghio “SI. È vero ma è un caso. Sei sicuro?”

ore 16,00 Franco Bianchi “Imperia 100. Cento anni-cento personaggi illustri” Ed. Fusta. Dialoga con l’autore Luigi Leone

ore 16,30: ”Il patrimonio culturale delle Alpi Marittime“ - Incontro con Monica Ciaburro Deputato, Parlamentare, Vice presidente della Commissione Difesa e Sindaco di Argentera e con il Prof. Giuseppe Tardivo professore Onorario di Economia e gestione imprese dell’Università di Torino. Presentano Luigi Leone e Franco Bianchi.

ore 17,15 Chiara Parente”La patata racconta” Ed. Epokè

ore 18,00 Roberta Schira “Mangiato bene? Le 7 regole per riconoscere la buona cucina” Salani Editore

ore 18,30 Raffaella Fenoglio “La cucina incantata illustrata. Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki”

Si ringrazia per la collaborazione la Gastronomia Elena e L’Enoteca Regionale di Ortovero (AL).

