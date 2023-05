Targhe Tenco 2023: oltre 300 giornalisti ed esperti potranno votare tutti gli album

Al via da domani le votazioni per le Targhe Tenco 2023, il più prestigioso riconoscimento d’Italia di cui vengono insignite le migliori produzioni discografiche italiane sul terreno della canzone d'autore.

Da domani la giuria formata da oltre 300 esperti di musica e giornalisti musicali delle più importanti testate italiane nominati dal Club Tenco esprimerà le proprie preferenze. Le scelte avverranno in due turni: tre titoli per ogni categoria nel primo (dal 1° al 18 giugno), uno solo nel ballottaggio tra i 5 titoli meglio piazzati alla prima votazione (dal 26 giugno al 3 luglio). L'arco temporale della pubblicazione dei dischi presi in considerazione spazia dal 1° Giugno 2022 al 31 Maggio 2023.

Le categorie delle Targhe sono 6: Miglior Album in assoluto, Miglior Album in dialetto, Miglior Opera prima, Miglior Album Interprete, Miglior Canzone singola (la cui targa va all’autore del brano) e Miglior Album a progetto, realizzato con l'intervento di più artisti (la targa è assegnata al produttore). Inoltre, come noto, è anche a disposizione una piattaforma completamente informatizzata e collegata al sito del Club Tenco (www.clubtenco.it) realizzata per consentire ad artisti e produttori di proporre in autonomia le proprie candidature (entro il 31 maggio 2023).

La giuria stessa potrà accedere a un'area dedicata e ascoltare direttamente i brani autocandidati all'assegnazione delle Targhe, ma sarà comunque libera di votare tutti i lavori validi a norma di Regolamento ( quindi, non solo quelli proposti tramite autocandidature ). La piattaforma adottata dal Club Tenco è stata studiata soprattutto per agevolare la partecipazione all'iniziativa di produzioni indipendenti, che non dispongono di sostegno promozionale che ne consenta larga diffusione. Sul sito stesso - come sempre - saranno visibili sia il Regolamento, sia i nomi dei giurati chiamati a votare.

I vincitori delle Targhe Tenco 2023 parteciperanno alla prossima edizione della Rassegna della Canzone d'Autore (Premio Tenco), organizzata dal Club Tenco, che si terrà il 19, 20 e 21 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Ricordiamo qui i vincitori della scorsa edizione: Marracash (Miglior album dell’anno con “Noi, loro, gli altri”), Ditonellapiaga (Miglior Opera prima per “Camouflage”), Simona Molinari (Miglior Interprete per “Petali”), gli‘A67 (Miglior Album in dialetto per “Jastemma”), il produttore Ferdinando Arnò (Miglior album a progetto per “The Gathering”), Elisa Toffoli e Davide Petrella autori di “O forse sei tu” (Miglior Canzone).