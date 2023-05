Ventimiglia: sgombero di questa mattina sul Roya, nessun nucleo familiare trovato dalle forze dell'ordine

Nel corso dello sgombero messo in atto questa mattina sul greto del Roya a Venti non c’erano posto nuclei familiari con minori o donne sole, per i quali il Prefetto, d’intesa con il Responsabile della Caritas Intemelia, Maurizio Marmo, e con il Responsabile della Croce Rossa di Ventimiglia, Walter Muscatello, aveva già individuato soluzioni gestite dalla Caritas, ovvero l’inclusione nel circuito Pad (Punto di Assistenza Diffusa), uno dei quali è stato attivato la settimana scorsa.

La conferma arriva dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo che, come evidenziato il 18 maggio scorso durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha fatto procedere allo sgombero delle tende e degli accampamenti di migranti presenti sull’alveo del fiume Roya. L’area, infatti, come noto, costituisce da sempre uno dei luoghi di ricovero per i migranti presenti nella città, in transito verso il confine francese.

Lo sgombero è stato necessario a seguito dei sopralluoghi effettuati dall’Asl 1 Imperiese e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco i quali, secondo le rispettive competenze, hanno accertato la sussistenza di condizioni di rischio, sia sotto il profilo igienico sanitario che per l’incolumità dei migranti stessi. L’intervento, cui hanno preso parte circa 50 uomini delle Forze dell’Ordine, è stato coordinato dal Questore di Imperia, Dott. Giuseppe Felice Peritore. Le operazioni si sono svolte anche con il supporto delle Associazioni di volontariato maggiormente attive sul territorio (in particolare, Caritas, Croce Rossa Italiana e Diaconia Valdese), per fornire assistenza a donne e bambini eventualmente coinvolti.

Le Forze dell’Ordine hanno identificato i migranti presenti: nei confronti dei clandestini, si procederà all’adozione dei provvedimenti di espulsione, ad eccezione di coloro che dovessero presentare domanda di protezione internazionale.

A conclusione delle operazioni, inoltre, il neo eletto Sindaco, Flavio Di Muro, ha assicurato al Prefetto l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di Ventimiglia alla collocazione di misure di protezione in alcuni tratti, nevralgici per il passaggio verso l’alveo del fiume, in modo da impedire nuovi accessi all’area. Secondo quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la zona sarà sottoposta a costanti controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, al fine di evitare ulteriori accampamenti.