Un incendio divampato questa sera poco dopo le 22 ha distrutto un container all'interno di un cantiere sulla strada Provinciale che porta da Taggia a Badalucco, in via Arginatura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno avuto ragione delle fiamme. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.