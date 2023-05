Sanremo: anche nella zona de 'La Bussola' il mare è nuovamente pulito, ora rimane solo il 'Rio San Bernardo'

Sta tornando alla normalità la qualità del mare di fronte a Sanremo, dopo i problemi generati dallo stop forzato delle stazioni di sollevamento della fognatura, a causa del guasto avvenuto la settimana scorsa nella zona portuale a ridossi dei ‘baretti’.

Domenica scorsa le analisi di Arpal avevano dato esito positivo in tutto il tratto, fatta eccezione per i punti di prelievo ‘Bussola’ e ‘Foce rio San Bernardo’ mentre oggi, il nuovo prelievo ha dato parere favorevole per la zona ‘La Bussola’.

E’ stato quindi revocato il divieto di balneazione che, invece, rimane nella zona del ‘Rio San Bernardo’, per la quale dal Comune rimangono in attesa di ulteriori approfondimenti.