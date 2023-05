Bordighera: scontro tra 8 mezzi in A10, chiusa l'autostrada e uscita obbligatoria in entrambe le direzioni (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 8.40, sull’autostrada dei fiori tra Ventimiglia e Bordighera in entrambe le direzioni in un punto in cui è presente una deviazione di carreggiata.

L’incidente è avvenuto in galleria e, sul posto sta intervenendo il personale medico del 118 insieme alle ambulanza di Croce Verde Intemelia e Azzurra di Vallecrosia. Al momento il traffico è bloccato ed è stata instaurata l’uscita obbligatoria per tutti i mezzi, a Sanremo in direzione Francia e a Ventimiglia verso Genova.

Fortunatamente, nonostante siano ben 8 i mezzi coinvolti (5 tra camion e Tir e 3 auto) si registra un solo ferito lieve. Si tratta di un uomo di 50 anni che, soccorso sul posto, è stato poi trasportato in ospedale.

Ora si stanno sviluppando code in entrambi i sensi di marcia e i mezzi in transito sulla A10, obbligati ad uscire a Ventimiglia e Sanremo, si stanno ovviamente riversando sulle strade urbane creando qualche disagio. Al momento non c’è ancora una previsione di riapertura dell’autostrada.

AGGIORNAMENTO DELLE 11: lunghissime code in entrambi i sensi di marcia, 8 km tra Sanremo e Bordighera e 4 km da Ventimiglia in direzione Genova.