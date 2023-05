Scomparsa di Isa Barzizza, il ricordo e il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Sanremo

L’Amministrazione comunale di Sanremo esprime cordoglio per la scomparsa di Isa Barzizza: "Attrice teatrale, cinematografica, televisiva e doppiatrice nata a Sanremo e profondamente legata alla città, tanto da farne ritorno in diverse occasioni, come nel 2015 per ricoprire il ruolo di presidente della giuria del Corso Fiorito.

Figlia del direttore d'orchestra Pippo Barzizza, ha lavorato con i maggiori esponenti italiani del teatro, della rivista e della televisione: dall’illustre sanremese Carlo Dapporto a Eduardo de Filippo e Erminio Macario, da Totò a Garinei e Giovannini, da Proietti a Monicelli, diventando ben presto simbolo di stile e modello di intelligente versatilità artistica.

L’Amministrazione comunale si stringe alla famiglia, alla quale rivolge le più affettuose e sentite condoglianze".