3 profumi Etat Libre d’Orange tra i più amati

Etat Libre d’Orange è un brand di profumeria artistica francese, ancor poco conosciuta rispetto a molte altre case di profumeria di lusso.

L’elemento distintivo principale di questa fragrance house consiste nella ricerca di connubi ricercati, originali ed eccentrici, che ricalchino in qualche modo le tappe fondamentali di vita della mente del brand, Etienne de Swardt, che ha deciso di creare la sua casa di profumeria personale per potersi liberare definitivamente di qualsiasi vincolo, limite o regola per poter presentare al pubblico quelle che erano le fragranze così come lui stesso le concepiva.

Questo gli ha dato la possibilità di poter offrire agli amanti di profumeria delle fragranze davvero lontane da quelle tradizionali, concepite per essere comunque apprezzabili da tutti e di poter confezionare, invece, composizioni olfattive capaci di vestire e farsi apprezzare solo da persone che potevano immergervisi e riscoprirci parti della propria interiorità.

In questo articolo, scoprirai alcune delle loro fragranze più apprezzate dagli appassionati di profumeria provenienti da tutto il mondo per trovare una composizione che possa calzarti alla perfezione.

Yes I do - la fragranza per giovani fanciulle che si riscoprono

Yes I Do è una delle fragranze di Etat Libre d’Orange più delicate di questo brand.

Appartenente alla famiglia dei gourmand, in questa fragranza si assiste all’incontro di diversi ingredienti ricercati e preziosi, tutti avvolti in una coltre zuccherata e morbida, come una glassa di zucchero.

L’intersezione della dolcezza alla sensualità carnale di un’amore che diventa anche fisico, oltrepassando il velo superficiale dell’idealizzazione ritrova nella piramide realizzata per confezionare questo prodotto una traduzione ed esplorazione olfattiva nuova e ricercata.

Questo profumo è sicuramente pensato per personalità alla ricerca di una ventata di dolcezza completamente spiazzante, che può talvolta incontrarsi e fondersi con un po’ di solida ruvidezza.

You or someone like you - il profumo degli avventurieri

You or someone like you è un profumo dedicato agli animi impavidi, alla costante ricerca di avventure ed emozioni forti.

La piramide olfattiva di questa fragranza non è stata rilasciata nella sua interezza, per consentire alle persone curiose ed esploratrici di immergersi in questa esperienza olfattiva senza aspettative né suggerimenti, incarnando al massimo il significato più intimo di una persona che vuole scoprire e mai sperare di trovare.

All’interno della fragranza è possibile percepire delle note erbacee che si incontrano con spezie dal sentore particolarmente forte e deciso, come l’anice.

L’esperienza regalata da questo profumo è un viaggio da compiere in modo agnostico, senza lasciarsi condizionare da quello che si può leggere, lasciando ai propri 5 sensi il compito di capire se questo sia un viaggio che non si vuol mai smettere di compiere.

She was an anomaly - l’essenza dell’originalità

She was an anomaly, tra i bestseller di Etat Libre d’Orange, è una fragranza che celebra il fascino senza tempo che le cose misteriose, da sempre, sono in grado di evocare. Esiste un elemento, che molte volte riesce ad attrarre con una forza ineguagliabile: l’inspiegabile.

She was an anomaly è liberamente ispirata a 2 artisti che hanno fatto dell’inspiegabile talento il loro punto di forza ed elemento di memorabilità: Nina Simone e Stanley Kubrick.

Lasciati incantare dall’esperienza olfattiva racchiusa in she was an anomaly per trovare i lati più squisitamente inediti di te.

In base alla tua personalità e a quelli che vuoi siano gli aspetti di te che vuoi rendere immediatamente percepibili agli altri, individua la fragranza che più riesca a toccare le corde della tua personalità.