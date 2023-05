Da Ventimiglia agli USA: Gt Gold porta il marchio Bulgari a Las Vegas

Gt Gold porta Bulgari a Las Vegas. Il noto marchio italiano conosciuto in tutto il mondo ha realizzato una collana d’oro che unisce straordinarie perle a un bellissimo cameo e a uno smeraldo cabochon. È stata acquistata da Twinkle D, partner della Gt Gold, entrambe società leader del settore a livello internazionale, a un’asta a Monaco ed è stata esposta all’Antique Show di Miami, uno degli appuntamenti di gioielli antique e vintage più importanti del mondo.



Lì è stata notata e fotografata dagli organizzatori che, essendo gli stessi dell’Antique Show di Las Vegas, l’altra fiera tra le più importanti al mondo, l’hanno scelta tra milioni di gioielli in esposizione e messa in prima pagina sul sito dello show che si terrà dal 1° a 4 giugno e al quale la Twinkle D parteciperà.

La famosa collana è stata protagonista anche a Ventimiglia, esposta nelle vetrine della Gt Gold, per gentile concessione della partner monegasca. Gt Gold vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’acquisto e rivendita di gioielleria vintage firmata, diamanti, smeraldi, rubini e zaffiri.Ennesima conferma per le due società di far parte della ristretta eccellenza nel settore della gioielleria a livello mondiale.