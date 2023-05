Servisco: il tuo partner per la pulizia e l'igiene ambientale di qualità

Servisco è un'azienda di Taggia che da oltre 40 anni si occupa di offrire un servizio di assistenza competente, qualificata e certificata nel settore ambientale ed igienico. L'azienda ha iniziato la propria attività come venditore di prodotti per l'igiene, ma si è evoluta fino a diventare un'attività di disinfestazione e derattizzazione, mantenendo sempre l'attenzione sul ramo dell'igiene con i tappeti antipolvere e l'attività di sanificazione e disinfezione.

Servisco annovera tra i suoi clienti importanti gruppi che hanno le loro sedi in Liguria e garantisce un servizio di Pest Control puntuale e qualificato nelle zone comprese fra Ventimiglia e Genova. I tecnici che operano sul territorio effettuano controlli periodici tarati sulle esigenze del cliente, garantendo il miglior risultato nella lotta agli infestanti nel settore pubblico e privato.





Con l'arrivo dell'estate prenota un trattamento contro le zanzare!

Ecco in sintesi come avvengono i trattamenti attuati dalla Servisco contro le zanzare e che rappresentano un'importante misura di prevenzione

Le zanzare sono insetti fastidiosi e potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo, e dei nostri animali, in quanto possono trasmettere diverse malattie.

In ambiente urbano il clima favorevole e la presenza di fonti d'acqua stagnante rendono le zanzare particolarmente diffuse, diventa quindi importante attuare misure di prevenzione.

Tra queste, i trattamenti contro le zanzare si sono dimostrati particolarmente efficaci, soprattutto in combinazione con la rimozione di potenziali siti di riproduzione, come ristagni d'acqua o rifiuti abbandonati. I trattamenti prevedono l'utilizzo di prodotti specifici, applicati da personale specializzato, in modo da ridurre significativamente la presenza degli insetti. È importante sottolineare che i trattamenti sono sicuri e non causano danni all'ambiente, alle piante o agli animali. Inoltre, l'utilizzo di questi prodotti è regolamentato da norme stringenti, al fine di garantirne l’efficacia e la sicurezza per la salute pubblica.

Durata dei trattamenti

La durata dei trattamenti può variare in base alle condizioni meteorologiche, ma di solito si consiglia di effettuarli ogni 15/20 giorni per garantire l'efficacia del prodotto. Il tempo necessario per l'intervento varia in base all'area da trattare e viene eseguito da uno o più tecnici. Di solito, per un giardino di 100 mq, sono necessari circa 30 minuti.

Il team Servisco prima di effettuare l’intervento farà un sopralluogo gratuito per individuare le criticità e dare dei suggerimenti per limitare da subito la presenza degli infestanti. I prodotti utilizzati si basano sulla tecnologia B.I.A. Green, che garantisce l'utilizzo di coformulanti e solventi vegetali altamente biodegradabili per una maggiore compatibilità ambientale.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un sopralluogo chiamare al 0184 44774 o al 335 7632680 (whatsapp) oppure visitare il Sito o le pagine Facebook e Instagram