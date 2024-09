Guida alle assicurazioni personali: cosa considerare

Quando si parla di “assicurazioni personali” si fa genericamente riferimento a quelle polizze assicurative pensate per la tutela di una persona e/o dei propri cari. A differenza delle comunissime polizze RCA (Responsabilità Civile Auto), che per legge devono essere obbligatoriamente stipulate dai proprietari di autoveicoli, le assicurazioni personali non sono contratti assicurativi obbligatori.

I principali esempi di assicurazioni personali sono le polizze vita, le polizze sanitarie, e le assicurazione per infortuni, anche se esistono diverse altre forme di copertura assicurativa, come per esempio le polizze casa.

Le assicurazioni sulla vita

Una delle più diffuse assicurazioni personali è la polizza vita, un contratto assicurativo che garantisce al beneficiario un certo capitale (oppure una rendita periodica) nel caso in cui si verifichino determinate circostanze, vale a dire il decesso dell’assicurato o la sua sopravvivenza a una scadenza determinata a priori. Le forme principali di polizza sono tre: caso morte, caso vita o mista.

Stipulare un’assicurazione sulla vita rappresenta una forma di tutela finanziaria per i beneficiari e, a seconda del tipo di contratto, può anche essere una forma di risparmio.

Nei limiti previsti dall’attuale normativa, le assicurazioni sulla vita garantiscono prestazioni che non sono pignorabili e nemmeno sequestrabili. Una percentuale del premio (quella relativa ai rischi morte, invalidità totale e permanente, perdita dell’autosufficienza e malattie gravi) è, entro certi limiti, detraibile dall’IRPEF.

Polizze sanitarie: quali coperture offrono?

Considerando le sempre crescenti difficoltà del nostro Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresi i ritardi nel garantire prestazioni importanti come gli accertamenti diagnostici, la stipula di una polizza sanitaria può essere un’interessante soluzione per il pagamento delle spese non coperte dal SSN e relative a ricovero, degenza, fisioterapia, riabilitazione, esami diagnostici ecc. Si consideri comunque che vi sono diverse prestazioni che queste polizze non coprono ed è fondamentale leggere attentamente le condizioni previste dal contratto.

Le assicurazioni per gli infortuni

Considerare un'assicurazione per infortuni è essenziale per avere una copertura completa nella propria strategia di protezione personale, così da essere adeguatamente preparati per eventuali imprevisti. Tipicamente questo tipo di polizza offre, relativamente a infortuni (e non a malattie), il rimborso delle spese mediche, l’assistenza domiciliare integrata e la consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Assicurazioni personali: cosa considerare

Se si è intenzionati ad avere una protezione particolarmente ampia da eventi imprevisti come malattie, infortuni ecc., che possono avere un impatto economico importante a livello personale e/o familiare, si può considerare la possibilità di stipulare una o più assicurazioni personali. Vi sono a tal proposito diverse considerazioni da fare, di ordine economico e no.

Nell’ottica di una corretta pianificazione finanziaria, è opportuno valutare l’impatto economico che il pagamento di uno o più premi può avere sul bilancio familiare scegliendo di conseguenza prodotti mirati, che non siano né sottodimensionati né sovradimensionati rispetto alle proprie esigenze.

Di importanza fondamentale è poi verificare scrupolosamente le coperture previste controllando eventuali esclusioni, per non trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese una volta che si sono verificati determinati eventi; per esempio, non tutte le polizze sanitarie coprono gli esami diagnostici preventivi o determinati interventi.

È importante anche porre attenzione ai massimali e alle franchigie. È consigliabile scegliere un massimale adeguato così da evitare di sborsare cifre elevate di tasca propria.

In linea generale, comunque, è importante leggere attentamente tutti i termini contrattuali e comunque non fermarsi a un unico preventivo, ma valutare più proposte fra le tante disponibili sul mercato.