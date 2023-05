Vallecrosia, processione e fuochi d'artificio per la festa di Maria Ausiliatrice (Foto e video)

Vallecrosia, ieri sera, ha celebrato la festa solenne di Maria Ausiliatrice con processione e fuochi d'artificio. “Una bellissima serata di comunità, c’era tantissima gente ed è stata un’esperienza veramente toccante” - commenta il riconfermato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Quest’anno è il secondo anno che festeggiamo con i fuochi, dono che l’Amministrazione ha voluto fare alla famiglia salesiana e alle figlie di Maria Ausiliatrice che da oltre 150 anni sono presenti nella nostra città”.

Nel pomeriggio, invece, presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice, si è svolta la benedizione dei bambini ed è stata celebrata la santa messa solenne. Alla sera, infine, una folla di persone ha preso parte alla processione che ha attraversato diverse vie del centro: via Don Bosco, via Romana, via Roma, via Colombo e Belvedere. Per l’occasione, oltre alla comunità, erano presenti anche il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, l’Amministrazione comunale, autorità civili e militari, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, gli alpini, gli scout, i bambini delle comunioni e delle cresime, i ragazzi della Polisportiva Salesiani Vallecrosia, le due parrocchie della città della famiglia, don Antonio Arnaldi, vicario generale, e la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò.

Per consentire lo svolgimento del corteo in totale sicurezza la polizia locale ha sospeso la circolazione veicolare al momento del passaggio della processione, che è stata 'scortata' dagli agenti e dalla Protezione Civile. Alla conclusione dell’evento si sono svolti spettacolari fuochi d'artificio, dono dell'Amministrazione. "Ringrazio la famiglia salesiana, tutti i volontari, le associazioni, le forze dell'ordine, la polizia locale, la Protezione civile, la Croce Azzurra Misericordia, i giovani, gli scout, gli alpini e i genitori che hanno accompagnato i loro figli a questo importante evento" - conclude il primo cittadino.