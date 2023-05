Noleggio pullman tour internazionali

Quando parliamo di n oleggio pullman tour internazionali praticamente parliamo di un servizio molto interessante tutto l'anno ma ancora di più lo è nel periodo di alta stagione e c'è quel periodo che va da Pasqua fino a fine settembre, ed è un periodo nel quale c'è moltissima richiesta perché ci sono molte persone che vogliono fare un tour internazionali e hanno bisogno di noleggiare un pullman chiaramente con conducente.

Perché difficilmente in un gruppo ci può essere una persona che si prende la responsabilità di fare da autista anche se ha la patente e anche se qualche volta ha guidato un pullman, perché sappiamo quanto è complesso spostarsi soprattutto quando andiamo all'estero.

Non è un caso che poi in queste situazioni gli autisti sono due e praticamente si alternano e per esempio uno guida la notte e l'altro guida di giorno.

Questo per dire che non è per niente facile guidare un pullman non solo per la difficoltà tecnica della guida perché non è che stiamo guidando una macchina e quindi non è facile fare le manovre e non facile spostarsi né in autostrada e soprattutto non è facile spostarsi all’interno delle città quando facciamo questo tour e magari trovare dei parcheggi, ed ecco perché ci vogliono professionisti che lo fanno di lavoro e lo fanno magari anche da tanti anni.

Ma a parte questo essere l’autista di un pullman non è solamente la questione della guida, ma è anche il sapersi relazionare al pubblico e sapersi prendere delle responsabilità dipendendo poi di quale gruppo stiamo parlando che vuole fare questo tour internazionale.

Nel senso che non è la stessa cosa dover condurre un pullman gestendo un gruppo di persone anziane che magari vanno a fare un pellegrinaggio a Lourdes per parlare internazionale, che invece gestire un gruppo di adolescenti o comunque un gruppo di ragazzi giovani che vanno a fare una gita all'estero e chiaramente all'interno del pullman faranno più casino.

Dobbiamo andare a scegliere con calma un pullman che fa al caso nostro in base alle nostre esigenze

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque dobbiamo andare a scegliere con calma un pullman nelle varie agenzie di noleggio perché ne avranno più di uno e cioè avranno un parco veicoli e parlandone con loro di sicuro riusciremo a capire quale può essere quello che più fa al caso nostro.

Di sicuro per quanto riguarda le dotazioni di base si parla di aria condizionata e soprattutto ora che arriva il caldo e di quello non si può fare a meno come non si può fare a meno di avere un WiFi e dovrebbe essere un wi-fi possibilmente che funziona in un certo modo.

Oltre al fatto che poi con i vari responsabili delle agenzie di noleggio dobbiamo discutere delle condizioni dello stesso noleggio per non avere brutte sorprese per esempio per quanto riguarda le modalità di pagamento e quindi capire se dobbiamo pagare per forza con carta di credito, oppure possiamo pagare pure con bonifico magari lasciando una cauzione.