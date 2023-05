Ventimiglia: identificato e denunciato l'autore dell'imbrattamento al point del candidato Flavio Di Muro

E’ stato denunciato dalla Polizia di Ventimiglia l’autore delle scritte realizzate in occasione della manifestazione dei ‘No border’ per l’abolizione e la chiusura di tutti i Cpr, in memoria di Moussa Balde, di domenica scorsa.

Il responsabile, un cileno di 29 anni, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di imbrattamento e diffamazione. L’attività è stata resa possibile con la fruttuosa cooperazione della Digos con il Commissariato di Pubblica sicurezza di Ventimiglia, nonché con la Guardia di Finanza di Ventimiglia. Durante lo svolgimento del corteo, l’uomo, con un’azione fulminea realizzava con bombolette delle scritte sui muri e su un point elettorale e, rientrando repentinamente all’interno del corteo, ha fatto perdere le proprie tracce.

L’Ufficio Digos della Questura di Imperia e il Commissariato di Ventimiglia hanno svolto una serie di indagini risalendo al colpevole. Infatti il giorno dopo i baschi verdi lo hanno fermato mentre stava salendo su un treno regionale diretto a Torino.