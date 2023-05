Sanremo saluta il solettone, via al cantiere per la demolizione: nuovo arredo urbano al termine dei lavori (foto)

Le transenne per il cantiere di piazza Colombo

Il 23 maggio 2023 è data destinata a rimanere nella storia recente di Sanremo. Questa mattina è stata posata simbolicamente la prima pietra del cantiere che porterà all’eliminazione della struttura in cemento sul solettone di piazza Colombo. Una lunga pratica iniziata anni fa con lo sfatto alle ultime attività commerciali rimaste e con il braccio di ferro con il ‘Kebabis’ che proprio non ne voleva sapere di abbandonare la sua sede nel cuore della città.

Questa mattina la ditta incaricata dal Comune ha posizionato le transenne delimitando la prima frazione del cantiere che poi si espanderà sulla piazza per consentire la distruzione della struttura. I lavori, stando ai piani di Palazzo Bellevue, dureranno circa un mese. Entro fine giugno, quindi, la piazza sarà liberata e, finalmente, si potrà ampliare la visuale. Il totale dell’intervento affidato alla ditta ‘Eco Zetto’ ammonta a 86 mila euro.

E poi cosa ne sarà del solettone? Nei piani a lungo termine l’intenzione dell’amministrazione sarebbe quella di allargare la piazza anche alla zona sottostante facendo leva sull’atto bilaterale d’obbligo con Riviera Trasporti in base al quale l’azienda dovrà lasciare libera la piazza entro la fine del 2024. Nel frattempo il Comune riallestirà la piazza con un nuovo arredo urbano per renderla finalmente vivibile come merita.