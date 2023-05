Sanremo: malore alla guida, giovane si ribalta di fronte al Comune e si scontra con un’auto. Lievi ferite per entrambi (foto)

Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze questo pomeriggio poco prima delle 16 in Corso Cavallotti di forte al Comune di Sanremo. Secondo una prima ricostruzione un giovane al volante di una Fiat Panda rossa ha accusato un malore e si è cappottato finendo contro una Fiat 500 che procedeva in senso inverso. L’impatto è stato particolarmente violento ma entrambi i conducenti non hanno riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i vigili del fioco e la polizia municipale matuziana. I pompieri hanno provveduto a mettere in sesto la Panda ribaltata e hanno bonificato l’asfalto. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi.