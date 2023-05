Lightroom VS Lightroom Classic: quali sono le differenze?

Lightroom e Lightroom Classic sono entrambi software di editing fotografico sviluppati da Adobe, ma vi sono alcune differenze significative tra i due programmi. In generale, Lightroom Adobe è uno strumento molto variegato, dotato di svariate funzioni, che offre agli utenti un’ampia gamma di prestazioni di altissima qualità tecnica

Le differenze nell’organizzazione delle foto

Prima di specificare in quale modo i due software si distinguono l’uno dall’altro, è importante sottolineare che Lightroom è un'applicazione di editing fotografico basata sul cloud, disponibile solo tramite abbonamento Adobe Creative Cloud. Al contrario, Lightroom Classic è una versione desktop che può essere utilizzata con un abbonamento Creative Cloud o acquistata come prodotto a sé stante. Si tratta di strumenti particolarmente apprezzati da chi ama editare le proprie immagini preferite e rafforzare le proprie competenze nell’ affascinante ambito della fotografia .

Una delle principali differenze che distinguono Lightroom Classic rispetto a Lightroom risiede nella modalità di organizzazione delle foto: Lightroom Classic impiega un sistema di catalogazione basato su file, che consente di archiviare le immagini sul proprio computer o su un'unità esterna e di tenere così traccia di tutte le modifiche apportate. Lightroom, al contrario, si basa su una soluzione di archiviazione cloud, che può essere conveniente per chi ha bisogno di accedere alle proprie foto da più dispositivi.

Le diverse prestazioni di Lightroom e Lightroom Classic

Mentre Lightroom Classic è un software disponibile in versione desktop e quindi installabile direttamente sul proprio computer, Lightroom richiede una connessione ad Internet per funzionare. Ciò significa che Lightroom Classic tende ad avere prestazioni più rapide, soprattutto per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di foto. Questa caratteristica rende la versione Classic più funzionale, in particolar modo per coloro che devono impegnarsi in lavori di editing particolarmente complessi.

Tuttavia, per chi è spesso in movimento e necessita di un accesso immediato alle proprie foto ovunque si trovi, Lightroom potrebbe rivelarsi la scelta migliore: grazie alla sua interfaccia basata sul cloud, non è necessario trasferire i file su più dispositivi e, grazie alla sua funzione di sincronizzazione automatica, è possibile accedere alle modifiche apportate alle foto da qualsiasi dispositivo, rendendo il lavoro molto più efficiente.

Funzionalità di editing differenti

Le funzionalità di Lightroom e Lightroom Classic sono essenzialmente le stesse: entrambi i software offrono una vasta gamma di strumenti di editing, tra cui regolazioni di esposizione, contrasto, saturazione e nitidezza. Inoltre, in tutti e due i programmi è possibile regolare la temperatura del colore, la tonalità, la saturazione e la luminosità, nonché correggere la distorsione e la vignettatura.

Tuttavia, Lightroom Classic presenta alcune funzioni avanzate di editing, come la possibilità di utilizzare i plugin di terze parti, che non sono disponibili su Lightroom. Lightroom Classic offre anche maggiori opzioni di personalizzazione per il flusso di lavoro di editing: ad esempio, è possibile creare preset personalizzati ed applicare facilmente gli stessi effetti a molte foto in modo efficiente.

Modalità di archiviazione diverse tra Lightroom e Lightroom Classic

A differenza di Lightroom Classic, che offre più opzioni per l'archiviazione delle immagini, Lightroom si basa su una soluzione di archiviazione cloud . Se si dispone di una vasta raccolta fotografica, potrebbe essere necessario acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo per utilizzare Lightroom. Lightroom Classic, al contrario, utilizza un sistema di catalogazione basato su file che consente di archiviare le immagini sul proprio computer o su un'unità esterna. In questo modo, l'utente ha il pieno controllo sulle proprie immagini. Tuttavia, l'archiviazione su un disco rigido dedicato può limitare l'accesso alle foto da dispositivi diversi.

In generale, entrambi i software sono validi strumenti di editing fotografico, ma la scelta tra Lightroom e Lightroom Classic dipende esclusivamente dalle esigenze del cliente. Se si dispone di un ampio archivio fotografico e si lavora principalmente da un computer desktop, Lightroom Classic potrebbe essere la scelta migliore. Se invece si ha bisogno di accedere alle proprie foto da più dispositivi e si lavora principalmente online, Lightroom è senza dubbio la soluzione ideale.