Imperia: inizia il nuovo mandato per il sindaco Claudio Scajola, oggi la proclamazione ufficiale

Ha preso il via ufficialmente quest’oggi il nuovo mandato da sindaco di Imperia di Claudio Scajola, che ha ricevuto la notifica della proclamazione a seguito dei risultati delle consultazioni elettorali del weekend scorso.

Per Claudio Scajola è il secondo mandato consecutivo, il quarto in totale alla guida del capoluogo del Ponente ligure. Entro 10 giorni il sindaco convocherà il primo Consiglio Comunale, che si terrà nei dieci giorni successivi. In quell’occasione ci sarà la convalida degli eletti e il giuramento del primo cittadino, con l’esposizione degli indirizzi di governo per il mandato 2023-2028.

“Inizio questo nuovo mandato con lo spirito che ha animato la scelta di ricandidarmi - dichiara il sindaco Scajola - portare a compimento il significativo lavoro iniziato nei cinque anni precedenti. Al contempo, sento forte la responsabilità del grande consenso ricevuto dai miei concittadini, che impone a tutti noi il massimo dell’impegno. Sto lavorando alla squadra che sarà accanto a me nei prossimi cinque anni di Amministrazione, che si preannunciano pieni di attività e sfide per il futuro di Imperia”.