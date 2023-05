Taggia: sabato prossomo, secondo incontro con i cittadini sul nuovo servizio di raccolta rifiuti per l’abitato di Taggia

A partire dal 1° giugno 2023 cambierà il sistema di raccolta dei rifiuti, delle utenze domestiche, esclusivamente per l'abitato di Taggia; nessuna modifica per Levà e Arma. Il sistema porta-a-porta sarà sostituito con un moderno sistema di raccolta di prossimità basato su Eco-Isole informatizzate.

Il Comune, in collaborazione con AMAIE Energia e Servizi, e il Centro Pastore hanno organizzato una serie di incontri informativi aperti al pubblico, durante i quali verranno affrontati tutti i dettagli del nuovo servizio, compreso le regole per fare una buona raccolta differenziata.

Il prossimo appuntamento da segnare in calendario è sabato 20 maggio alle 10.00. Data l’ampia affluenza del primo incontro, si è ritenuto necessario spostare l’evento alle opere parrocchiali di Taggia, in Via Ruffini 11. L’incontro non si terrà quindi, come precedentemente comunicato, nel centro anziani di piazza Eroi Taggesi.

E’ inoltre in programma un terzo appuntamento: giovedì 25 maggio 2023 alle 20.30 all’ex convento di Santa Teresa (Via dei Fornari, 6).

Il nuovo sistema di prossimità interesserà solo chi, ad oggi, nel centro storico di Taggia, conferisce esponendo i mastelli e i sacchi fuori da casa. Per quanto riguarda invece i condomini, rimarranno le tradizionali batterie condominiali. Tuttavia, anch’essi saranno interessati da un’altra importante novità.

Dal 1° giugno, infatti, gli imballaggi metallici (lattine, carta stagnola, bombolette, scatole di acciaio, ecc.) dovranno essere conferiti nei sacchi gialli, insieme alla plastica e non più insieme al vetro. Bottiglie e barattoli di vetro si potranno invece conferire nei contenitori verdi posizionati adiacenti alle Eco-Isole. Anche questa novità interesserà inizialmente solo l’abitato di Taggia, verrà poi estesa a tutto il territorio comunale nei prossimi mesi.

Fino a sabato 3 giugno tutti gli utenti del centro abitato di Taggia dovranno recarsi presso la scuola Ruffini, in via Anfossi (accesso a lato del campetto), dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 14:00, per ritirare il kit obbligatorio: volantino illustrativo con le istruzioni di raccolta, i nuovi sacchetti codificati (con la novità del sacchetto giallo per plastica e imballaggi di metallo), e la tessera magnetica a chi dovrà conferire nelle nuove Eco-Isole. Si ricorda di presentarsi al ritiro portando con sé l’ultima bolletta TARI pagata.

Le Eco-Isole sono state posizionate nelle scorse ore in cinque punti strategici:

- Parcheggio di Strada Vallone S. Lucia,

- Piazza San Benedetto Revelli,

- Parcheggio sotto Piazza 4 Novembre,

- Parcheggio di Palazzo Spinola,

- Lungo Argentina all’altezza di via Genova.

Per ulteriori informazioni è possibile cliccare sul seguente link: https://bit.ly/41rg2pi