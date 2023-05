Entroterra, Alessandro Piana su scuolabus a Pigna: “Massima trasparenza nella procedura”

“Fin dall’inizio del nostro mandato, i fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Liguria sono destinati alle esigenze della cittadinanza, tanto che abbiamo istituito tavoli appositi per argomento in Regione, periodici e continuativi, insieme alle associazioni di categoria e all’autorità di gestione del PSR, non solo per rispondere alle necessità locali, ma per farlo il più tempestivamente possibile”.

Così il vice presidente della Regione Liguria e assessore con delega all’Entroterra e al Marketing territoriale Alessandro Piana rispondendo ad un’interrogazione proposta delle opposizioni in consiglio regionale sul tema dell’acquisto di uno scuolabus da nove posti per Pigna.

“Parlare di un contributo non concesso è sbagliato e scorretto: l’istruttoria della domanda in argomento è terminata, l’approvazione della graduatoria potrà essere formalizzata una volta acquisiti gli ultimi documenti mancanti da parte dei soggetti che hanno presentato le domande. Con la massima trasparenza, comunicheremo i risultati della graduatoria, continuando a lavorare al fine esclusivo di perseguire il bene comune del territorio, osservando le norme al fine di garantire a tutti pari opportunità di accesso ai finanziamenti”