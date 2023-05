DettoFatto: il miglior programma per amministratore di condominio

Se sei alla ricerca del miglior programma per amministratore di condominio devi assolutamente provare DettoFatto. Rispetto agli altri software in circolazione propone un approccio completamente diverso, che punta a soddisfare le reali esigenze degli amministratori, a risolvere i problemi strutturali connessi all’esercizio professionale.

Affidarsi al miglior programma per amministratore di condominio significa risparmiare tempo e fatica, efficientare la propria attività, porre le basi per una rapida e sostenibile crescita professionale.

Nella guida che segue parleremo di DettoFatto, descrivendo le sue funzioni principali e spiegando perché rappresenta un elemento di profonda discontinuità rispetto agli altri programmi.

Perché gli attuali programmi non funzionano

Prima di tutto, è bene fare il punto sugli attuali programmi, ovvero quelli che ormai da qualche anno accompagnano l’attività degli amministratori di condominio.

Va specificato che, al giorno d’oggi, è semplicemente impensabile svolgere l’attività di amministratore senza un “aiuto”. La professione si è evoluta di pari passo con la normativa e con il comportamento dei condomini, che si è fatto più consapevole ma anche più esigente. Si è fatta più complessa, e dal punto di vista tecnica e dal punto di vista relazionale.

La stragrande maggioranza dei programmi attualmente in uso offre un supporto alla contabilità. In effetti, quest’ultima costituisce una delle attività principali che l’amministratore deve svolgere, persino cruciale per il buon funzionamento del condominio e per il rispetto di normative, regolamenti etc.

Tuttavia, non è affatto l’attività più complessa, o quella che genera la maggiore dose di stress. Al primo posto troviamo… La comunicazione.

Esatto, a generare stress, a occupare il maggior numero di ore settimanali, è la necessità di parlare con condomini e fornitori, di ascoltare le richieste dei primi e sollecitare i secondi. La casella di posta dell’amministratore è sempre piena, il suo cellulare è tempestato di chiamate e messaggi.

E non è certo possibile fare finta di niente, rendersi irreperibile o differire le risposte. O meglio, l’amministratore può anche disimpegnarsi ma a un prezzo molto caro: il malfunzionamento delle “macchina” condominiale, la delusione da parte dei condomini, l’aumento esponenziale del rischio sfiducia.

Le novità di DettoFatto

DettoFatto si inserisce in questo contesto, ponendosi l’obiettivo di fixare l’errore di impostazione dei software attuale. In virtù di ciò, e delle soluzioni innovative che pone in essere, può essere considerato quasi per definizione come il miglior programma per l'amministratore di condominio.

DettoFatto interviene laddove gli altri programmi sono deficitari, ovvero la gestione delle comunicazioni. E lo fa con la tecnologia del secolo: l’intelligenza artificiale.

E’ lei a rispondere ai condomini, a inviare solleciti e documenti i fornitori. Ovviamente, fa riferimento solo ed esclusivamente alle informazioni presenti in database.

Grazie a DettoFatto, l’amministratore appare sempre presente, anche se di fatto non lo è. E’ il programma a lavorare al posto suo, almeno limitatamente alla gestione della comunicazione.

Si tratta di un vero e proprio salto di qualità. Di un cambio di passo che rivoluzione l’esercizio della professione. Il tutto, poi, è valorizzato da una interfaccia semplice, facile da padroneggiare e intuitiva. Per inciso, DettoFatto può essere utilizzato comodamente da smartphone. In ogni caso, gli sviluppatori organizzano regolarmente dei webinar interattivi che prevedono la possibilità, riservata agli utenti, di provare il software in tempo reale.

Cosa succede se ti affidi a DettoFatto, il miglior programma per amministratore di condominio

Scegliere DettoFatto significa affidarsi al miglior programma per amministratore di condominio. E’ tale per distacco, in virtù di un approccio radicalmente diverso, che arriva dove gli altri software nemmeno si sognano.

Chi si affida a DettoFatto imprime una svolta alla propria carriera. Il motivo di ciò è intuitivo: se l’amministratore risponde per tempo e in maniera efficace a tutte le segnalazioni e le richieste dei condomini, guadagna apprezzamento e stima. Ecco che viene consigliato ad amici e parenti, e può finalmente allargare la sua clientela. E sempre grazie a DettoFatto, è in grado di sfruttare tutte le occasioni, di prendere in carico molti più condomini di quanto non abbia potuto fare fino a quel momento.

Tutto ciò senza considerare l’impatto sulla qualità della vita, che non è da sottovalutare. Avere a disposizione una sorta di assistenza/segretario personale che fa gran parte del proprio lavoro, libera tempo per il riposo, per la cura della famiglia, per gli hobby. DettoFatto, in un certo senso, non ottimizza solo l’attività dell’amministratore di condominio, ne ottimizza anche il tempo.