Ventimiglia al voto: Forza Italia chiude la campagna elettorale con oltre 200 persone

Grande entusiasmo e partecipazione ieri sera al 'Mad Man' per la festa di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia.



"Alla presenza del candidato Sindaco del Centrodestra Flavio Di Muro e del Vice Coordinatore Regionale del partito Azzurro Filippo Bistolfi - si spiega nella nota - sono stati ribaditi i temi cari a Forza Italia. In particolare è stato richiesta una presa di impegno da parte del futuro Sindaco per la difesa del commercio cittadino, per lo stop all’insediamento di nuove grandi strutture di vendita, per la difesa delle piccole e medie imprese ed in generale per un sostegno concreto a chi crea lavoro a Ventimiglia. Un altro importante tema caro a Forza Italia è stato individuato nella battaglia che dovrà essere fatta in difesa della Sanità locale e dell’Ospedale di Bordighera che dovrà tornare a fornire un presidio anche di pronto soccorso con i reparti adeguati all’operatività dello stesso. Infine la gestione del fenomeno migratorio che sta investendo la città e che dovrà vedere una collaborazione stretta con il Governo nazionale di centrodestra e con la prefettura, coniugando accoglienza e sicurezza al fine di togliere il più possibile i migranti dalle strade cittadine. A tal proposito nella giornata odierna è arrivato l’endorsement a Di Muro da parte del Ministro degli Esteri e Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che ha annunciato una forte presa di posizione nei confronti della Francia che non può chiudere soltanto i confini ma deve partecipare alla soluzione del problema migratorio.

Sono stati ringraziati infine tutti i membri del partito che in questi anni hanno tenuto alta la bandiera di Forza Italia, anche in momenti difficili, ottenendo grandi risultati dal punto di vista elettorale e che hanno permesso di poter vedere oggi una squadra forte e coesa che si appresta ad affermarsi come protagonista e riferimento importante nella prossima amministrazione. Presenti alla serata oltre a moltissimi cittadini comuni e militanti che si sono rivelati molto propositivi, anche tutti i 16 candidati della lista di Forza Italia, il Coordinatore Cittadino Franco Ventrella, il Coordinatore Regionale dei Giovani di FI Davide Longordo e il Coordinatore Provinciale di Azzurro Donna Patrizia Badino".