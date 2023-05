Sanremo verso le elezioni: il Senatore Gianni Berrino riunisce il centrodestra e l'associazione 'Restart' di Zoccarato

Continuano gli incontri del centrodestra sanremese (FdI, Lega, FI e Liguria Popolare) con l'associazione ‘Restart’ di Maurizio Zoccarato, in vista delle elezioni amministrative di Sanremo del prossimo anno.

Ieri sera il Senatore Gianni Berrino ha riunito informalmente a cena, indipendentemente dai ruoli, le varie componenti per affrontare ancor prima del tema del prossimo candidato sindaco, quello del perimetro politico per la sua individuazione. Alcuni nominativi di uomini e donne di grande profilo sono già emersi ed altri si aggiungeranno nelle prossime settimane per giungere infine ad una scelta che dovrà necessariamente coinvolgere le segreterie politiche dei partiti e dei movimenti civici di riferimento.

“Un periodo si chiude ed uno nuovo si apre – sottolinea il Senatore Gianni Berrino - ricco di speranze e prospettive per i cittadini sanremesi. L’obiettivo comune è individuare una candidato sindaco in grado di affrontare le sfide che attendono la città nel prossimo decennio. A Sanremo nasce un nuovo progetto amministrativo rivolto a tutte le donne e gli uomini che hanno a cuore il destino della propria città, un progetto che vede uniti i partiti del centrodestra insieme alle componenti civiche che vorranno aderirvi”.