San Bartolomeo al Mare: venerdì prossimo il consiglio comunale su PNRR e rendiconto

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12 di venerdì 19 maggio. All'ordine del giorno la v ariazione in esercizio provvisorio al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per l' iscrizione in Bilancio di finanziamenti PNRR per P.A.DIGITALE e l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.