Montalto Carpasio verso le elezioni: Bianchi "Puntiamo ad un consiglio di nuovo unito", Canobbio "Basta con l'opposizione che sa solo contestare"

Montalto Carpasio si prepara a vivere le elezioni con due liste, due candidati sindaco ma una visione unica. Mariano Bianchi, sindaco uscente, si candida al secondo mandato con la lista "Uniti per Montalto Carpasio". Dall'altra parte c'è Angelo Canobbio, candidato sindaco per la lista L'Unione.

Questi i candidati di "Uniti per Montalto Carpasio":

Paolo Ausenda, Antonella Bignone, Maurizio Lanteri, Renato Liberto, Maria Teresa Natta, Andrea Novella, Flavia Novella, Roberta Richiero, Monica Valazza, Roberta Vento.

Questi i candidati de "L'Unione": Claudio Ammirati, Gabriella Campigotto, Vincenzo Daniello, Giovanna Deandreis, Claudio Federigi, Gianfranco Frontero, Gianni Battista Montebello, Valerio Striglioni, Romeo Tolone.

"Chiudiamo con delle riunioni con la popolazione, alle 18 a Carpasio presso la Sala Consiliare e alle 21 a Montalto presso la Sala Confraria. Presenteremo ancora una volta la lista candidati e il programma amministrativo. In vista del voto sono fiducioso e penso che supereremo i numeri di 5 anni fa. Credo sia importante dare continuità ad una amministrazione. Nel primo mandato abbiamo gettato le basi e ora c'è bisogno di fare un salto di qualità importante portando avanti quanto di buono è stato programmato. Inoltre annuncio che Valerio Verda, il vicesindaco di questo mandato tornerà in caso di mia vittoria elettorale come assessore esterno. - dice a sorpresa il candidato sindaco Bianchi a poche ore dal voto - Questo vuol dire che non avrà diritto di voto e non potrà quindi partecipare al consiglio comunale ma trattandosi di persona di grande esperienza abbiamo chiesto se potesse dare il suo contributo. Puntiamo a fare molto meglio dei 5 anni precedenti grazie anche ad un consiglio comunale che tornerà a lavorare unito per il bene di tutto il nostro comune".

La lista di Canobbio sosterrà in toto l'attività di Mariano Bianchi. "L'abbiamo detto fin dall'inizio. Ci presentiamo come sostegno all'operato del sindaco uscente che per noi ha fatto bene in questo mandato. Tra le due liste ci sono tanti punti in Comune così come alcuni aspetti su cui puntiamo maggiormente. La comunità non vuole una opposizione fatta solo di contestazione che come risultato ha saputo solo bloccare il nostro comune. La gente vuole vedere amministratori presenti nei paesi, essere ascoltata e avere risposte veloci di fronte a quelle che potrebbero sembrare problematiche semplici ma di interesse per l'intera comunità" - afferma il candidato sindaco Canobbio.

"Penso ad esempio al rifacimento dei carruggi e dei sottoservizi o al miglioramento della adduzione idrica, oppure l'urgenza di mettere mano alle stradine interpoderali. Una priorità potrebbe essere trovare il modo di attivare uno sportello bancomat anche con le poste per dare un servizio ai tanti anziani non automuniti che si trovano costretti a doversi muovere con le poche corriere della valle soltanto per poter prelevare del denaro. Dobbiamo far si che la gente torni a vivere nei nostri paesi. Io vivo qui da appena due anni e me ne sono innamorato. Dobbiamo attuare politiche per aumentare i servizi ed incentivare la nascita di nuove attività" - conclude il rappresentante del gruppo "L'Unione".